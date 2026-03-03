福岡県警八幡東署は3日、北九州市八幡東区の男性が持つ携帯に同日午前9時ごろ、「福岡県警のタカノ」と名乗る男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「静岡県警の依頼で電話している」などと言われ、個人情報を聞かれるものだった。