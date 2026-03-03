国土交通省によりますと、東富士五湖道路と国道138号は、3日午後1時現在降雪があり、夕方より降雪が強くなることが見込まれていて、車両のスタックを未然に防止し集中的に除雪をするために3日午後4時より予防的通行止めを行う可能性が高くなっているということです。 ＜予防的通行止め可能性区間＞ 国道138号 旭日丘交差点～道の駅すばしり交差点（延長8.2Km) 東富士五湖道路 河口湖IC～須走IC（延長18.0Km） 3月3