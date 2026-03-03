2022年には世界ドラコン王者に輝いたマーティン・ボルグマイヤー（ドイツ）が自身のインスタグラムを更新。画面上に「今までに打ったこともない最高のドライバーショット」と表記される中、相変わらずの短パン姿でのっしのっしとティーイングエリアに登場した。【動画】迫力満点！ 脅威の1ヤードショット！そして「ピンまでは382ヤードだ、ワンオンさせてイーグルを奪って見せるぜ、さぁ行こうか！」と意気込んでアドレスに入った