プロ野球で、投手が国指定難病の黄色靱帯（じんたい）骨化症を発症するケースが相次いでいる。一般的には中高年に多い病気だが、プロ野球では３０歳前後での発症が目立っている。投球動作が影響している可能性があり、専門医は「アマチュア投手も発症の可能性はある。早期の対処が大切になる」と注意を呼びかけている。（大背戸将）６０代以上８割黄色靱帯骨化症に関し、２０２４年度の厚生労働省の国内データによると、難病法