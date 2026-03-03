歌手・氷川きよし（48）が3日までに自身のインスタグラムを更新し、大切な友人の死去を報告した。氷川は「大好きな家族のような友達が1ヶ月前の2月1日に58歳で旅立ちました。今までお世話になった御礼を言いに小坪へ御参りに行きました」と報告。「13年前に小坪漁港を散歩中に、寄っていきなよ！と言ってくれたのが出会いの始まり、ご夫婦で漁師をしていて、いつのまにか気取らなくていい、何でも話せて穏やかに過ごせる居