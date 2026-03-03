尾上右近さん「舞台に足を運ぶきっかけになれば」聴覚障害者も歌舞伎を楽しめるように、セリフを表示するタブレット端末や台本を観客に貸し出す試みが広がっている。４００年を超える梨園（りえん）の歴史に新風を吹き込んだのは、新進気鋭の歌舞伎役者、尾上右近さん（３３）だ。歌舞伎座（東京）も端末の貸し出しサービスを拡大させており、右近さんは「舞台に足を運んでみようと思うきっかけになればうれしい」と話す。（柏木