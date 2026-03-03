◇強化試合韓国代表8―5オリックス（2026年3月3日京セラD）韓国代表が投打のかみ合う勝利で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕前、最後の強化試合を終えた。一気の波状攻撃だった。2回1死満塁、8番・朴東元（パク・ドンウォン）の左前打で先制。1点を加え、なおも2死一、三塁の場面で1番・金倒永（キム・ドヨン）が左中間に、前日2日の強化試合・阪神戦から2試合連続本塁打となる3点弾を放った。この回打