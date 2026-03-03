世界的バレリーナの針山愛美（えみ）さん（４８）（静岡県伊東市在住）が１５日、ロシアの侵略を受けるウクライナから避難してきたダンサーと一緒に、世界平和への願いを込めたオリジナル作品「鶴の恩返し」などを伊東市で上演する。「未来を担う子どもたちに夢と希望を届けたい」。針山さんは、そう願って舞台に上がる。「生きている時は本当に一瞬。夢を大切にしてずっと追い続けてほしい」２月２５日、針山さんは地元の中