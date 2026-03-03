米とイスラエルによるイラン攻撃の収束が不透明なまま、世界経済にも暗雲を漂わせている。2026年3月3日放送の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖したと声明を出したことを受けて、元駐イラン大使の齊藤貢さんは「ホルムズ海峡を封鎖すればアメリカのガソリン価格が上がり、国民の懐を直撃する」とイラン攻撃が長引けば米国内に「反トランプ」の動きが強くなると解説