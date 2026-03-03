【鹿児島県】今夜 晴れる 数少ない地域 日本列島の南の海上を進む「（低気圧）南岸低気圧」の影響で、今夜は全国的に雲が広がり「雨や雪」が多くなっています。 しかし、鹿児島県は「晴れ」の予報なので、今夜起きる【皆既月食】の観察を行ってみてはいかがでしょうか？【なぜ月食は起こる？】 月食は、太陽-地球-月が一直線に並ぶとき、つまり、満月の頃だけに起こります。ただし、星空の中での太陽の通り道に対して月の通り道