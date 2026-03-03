大学生のレベルが急速に上がっている。【青学大・原監督「マンスリー大作戦」】「黒田朝日は日本新を十分狙える」マラソンに箱根のノウハウをフル活用し、世界を相手に結果を出したい今年の箱根駅伝5区で青学大の黒田朝日（4年）に大逆転され、往路優勝を逃した早大の工藤慎作（3年）が、1日の東京マラソンに出場。日本人5位（全体20位）の2時間7分34秒でフィニッシュし、来秋に行われる2028年ロス五輪代表選考会（MGC）の出