【持丸修一 77歳名将の高校野球論】【持丸監督】センバツ切符のかかった秋季関東大会の横浜戦…心中覚悟で「1年生左腕」を投入した理由いやぁ、参りました。先日、野手に対して捕球時のグラブの出し方を少しだけ教えたのですが、それをグラウンドに取材に来ていたメディアの方から「77歳の持丸監督が守備を披露」なんて書かれてしまいまして、気恥ずかしいやら何やらで（苦笑）。もうプレーなどできません、腰をやってしまいま