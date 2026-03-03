日本時間午後７時に２月のユーロ圏消費者物価指数速報値が発表される。総合の大方の予想が１．７％上昇、コアの大方の予想も前年比１．７％上昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の１．７％上昇から変わらないとみられている。２月２７日からフランスやスペイン、ドイツといったユーロ圏に属する国の２月の消費者物価指数速報値が発表されており、全般的に予想を上回っている。２月のユ