左がCIO「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」、右がシャオミ「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank」。なお、CIOは筆者私物、シャオミはメーカー提供品 3月3日に先行セールがスタートしたAmazon「新生活セール」。シャオミの「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank」や、CIOの「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」の極薄モバイルバッテリーもタイムセールになっている。 3日12時55分に編集部