一般女性との結婚を発表した日本ハムの野村佑希内野手（２５）が３日、妻へ日頃の感謝を口にした。家での料理は、「早く家に帰った方が作って、作ってない方が（食器を）洗って」と、臨機応変に分担して行っているといい、「いろいろ作ってくれますけど、作り置きとかで、ひじきとか副菜系がすごく多くて、いつ帰ってもすぐ食べられるようになっているので、ありがたいなと思っています」と、感謝した。オフには、テレビの料理