Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が、3月2日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内のレギュラー番組「ミセスLOCKS！」（毎週月曜後11：08〜）に出演し、現在フルアルバムを制作中であることを明かした。【表組】ミセスが6曲！オリコン年間ストリーミングランキングTOP10一覧大森は「私たちは今、チラッと言うと…」と前置きすると、「スタジオで缶詰状態になっていまして、フルアルバムの制作を始めましたね