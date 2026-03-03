HYBE MUSIC GROUPのレーベル「ADOR」が、世界の主要11都市でボーイグループのメンバーを募集する『2026 ADOR BOYS GLOBAL AUDITION』を開催することを3日、発表した。【ライブ写真】日韓で大反響！「青い珊瑚礁」をキュートに歌うハニ同オーディションは、2007年以降に生まれた男性であれば誰でも応募可能。応募分野にも制限はなく、歌、ダンス、ラップ、演技、作詞・作曲、Vlog、写真など、自分の長所を示すことができるコン