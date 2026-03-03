◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)菊池雄星投手が試合後の記者会見でこの日の収穫を語りました。先発した菊池投手は初回、オリックス打線に4安打を集められると守備の乱れも重なって3失点。しかし2回以降は立ち直ると、この日は4回46球、打者17人に6被安打、2奪三振、無四死球、3失点(自責2)にまとめました。この投球を菊池投手は「全体的に良かった。ストライクゾーンで勝負できた」とし、「初回は