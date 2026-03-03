お笑いコンビ見取り図が3日、都内で、「その肥満、肥満症かも！」プロジェクト発表記者会見に登壇した。盛山晋太郎（40）は昨年番組企画で約20キロの減量に成功したが、20代の頃は体重125キロもあったという。当時既に相方だったリリー（41）からは「われながらよく組んだなと思います」と話し、盛山も「こんなやつがお笑いで成功するわけがない」と笑った。125キロもあると、番組に出演する際にも衣装がないことがしばしばあった