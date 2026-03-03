さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。3月2日（月）に放送された同番組に小籔千豊が出演。30年の芸歴を振り返った。大きな転機となった吉本新喜劇入団を決めた裏には、尊敬する先輩芸人の言葉があったといい…。【映像】ビリジアン時代の小籔千豊長きにわたり吉本新喜劇の座長を務めたことで知られる小籔だ