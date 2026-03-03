春休みにゴールデンウィークと、春のお出かけシーズン目前。JR東海は、東海道新幹線や沿線観光地へ向かう在来線特急を大幅に増発します。特に注目すべきは3月の「F1日本グランプリ」に合わせた臨時特急「鈴鹿グランプリ」の運転。また、ゴールデンウィーク（GW）期間中は新幹線「のぞみ」を全席指定席として運行するほか、在来線の臨時特急「しなの」「ひだ」「南紀」も全席指定席となります。事前の予約で確実・快適に移動できる