明和産業が安い。同社は２日の取引終了後、２月１９日に決議した株式の売り出しに関し、売出価格を８４９円とすると発表した。同社の株価は売出価格にサヤ寄せをする動きをみせている。関連して同社は２月１９日に発表した自社株買いの期間について、３月１０日から１０月３０日までとすると発表した。 出所：MINKABU PRESS