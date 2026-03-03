（台南中央社）無病息災を祈る南部・台南市塩水区のロケット花火祭り「塩水蜂炮」が2日から行われている。初日の発射のピークとなった夜には多くの観光客らが詰めかけ、スリルを味わった。祭りは旧正月（今年は2月17日）後、初めての満月となる元宵節（同3月3日）に合わせて2日2夜開催される。関羽を祭る塩水武廟のみこしが巡行すると、大量の花火が発射され、爆竹が鳴り響く。同日午前に巡行を終えたみこしは、一度武廟に戻って休