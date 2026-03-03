3日15時現在の日経平均株価は前日比1833.03円（-3.16％）安の5万6224.21円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は95、値下がりは1486、変わらずは9と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均構成銘柄の値上がりは6銘柄にとどまり、219銘柄が下落。マイナス寄与度トップはファストリ で、1銘柄で日経平均を241.47円押し下げ。以下、東エレク が115.32円、ＴＤＫ が112.31円、アドテスト が8