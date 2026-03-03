阪急電鉄によると、３日午後２時２２分ごろ、京都線の崇禅寺駅（大阪市東淀川区）で人身事故が発生しました。この影響で、午後２時４５分時点で、京都線（大阪梅田〜京都河原町）と千里線（天神橋筋六丁目〜北千里）の全線で運転を見合わせています。