G大阪はあす4日、ACL2準々決勝ラチャブリ戦を行う（パナスタ）。ホーム＆アウェー方式の第1戦目。会見に臨んだDF半田陸は「グループリーグで2度対戦して2度勝っているが、グループリーグとは別のチームになる。頭を切り替えて戦わないといけない」と警戒心を示した。ラチャブリとは1次リーグでも同組でホーム＆アウェーともに2―0の勝利。だが長距離移動と酷暑も立ちはだかったアウェー戦ではGK東口順昭の再三のビッグセーブが