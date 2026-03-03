俳優の寺田心（17）が、3日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。黒柳徹子は筋トレに夢中という寺田の引き締まった体に声を裏返して驚く場面があった。【全身ショット】「カチカチ」筋トレにハマり、大きくなった寺田心現在17歳になり身長は178センチほどになった寺田。「筋トレにすごいハマっていて」と二の腕の筋肉の写真が公開された。「触りますか？」と水を向けた寺田に対し、徹子は「触ろうか