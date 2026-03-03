みずほペイペイドームの外野席後方エリアに新設される「三陽アジフライBOX」のお披露目会が3日、行われた。6人まで座れるボックス席で、アジフライ柄のテーブルやアジのクッションなど、写真映えする座席。一番の特徴は、球場名物「鷹のアジフライ」を食べ放題で楽しめることだ。試食した開幕投手の上沢直之は「食感がいいです。食べてみたら意外とさっぱりしていて、4個は食べられそうです」と笑顔。カレー出汁風味のソース