ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は3日（火）、2027年に開催される男子バレーボール世界選手権大会（世界バレー2027）の決勝戦、準決勝、3位決定戦の開催地が、ポーランド南部の都市クラクフに決定したと発表した。公式サイトが伝えている。 2023年からは隔年開催となり32カ国が参加する世界バレー。男子の2027年大会はポーランドで開催され、これまでにオルシュテ