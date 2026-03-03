3日、衆議院予算委員会において、「行政の隙間問題」をめぐって激しい議論が起きた。【映像】中道議員「え？ ちょちょちょ」→委員長に釘を刺された瞬間（実際の様子）西村議員は「昨年末に赤坂のサウナでご夫婦の死亡事件がありました。またこちらも年末に北海道小樽市のスキー場のエスカレーターで5歳の男の子が亡くなったという事件がありました。実は、サウナの規制については、消防庁の方で防火という観点での規制がある