モデルでタレントのRIKACO（59）が、1日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）に出演。自宅の裏に住む芸能人との意外な交友関係について明かした。芸能界での交友関係を聞かれたRIKACOは「大先輩で親戚みたいなご夫婦は、岩城滉一さんと結城アンナさん。歩いて10分ぐらいのところに住んでいる」と説明。深い仲のご近所さんを紹介した。ただ、それ以上に“深い”関係の芸能人がいる。「本当に近いところでいうと、