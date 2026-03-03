愛媛県西条市の高橋敏明市長が国への交付金申請を巡って市職員に心理的圧力をかけたとされる問題で、市は２日、外部調査委員会によるパワーハラスメントの調査結果を公表した。市長就任後、市職員に対する２件のパワハラがあったと認定し、交付金申請に関連する言動については「パワハラとは判断できないが、問題がある」と結論づけた。（浜畑知之）市議会本会議で調査結果が報告され、高橋市長は「職員に不安を与えたと率直に