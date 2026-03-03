エースは復活できるのか。巨人で監督も務めた野球評論家・堀内恒夫氏（７８）が、昨季不調に苦しんだ戸郷翔征投手（２５）への期待と不安を自身のブログにつづっている。堀内氏は１日まで行われた沖縄・那覇キャンプを視察。訪れた日はあいにく小雨がパラついていたといい、２日に「ファンの方も少なかったけれどもう少し元気、活気が欲しかったかな。グラウンドが静かに感じたよ」と記した。そして、キャンプ地を離れた後は