【USJ：25周年記念プログラム】 3月4日 開始 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月6日に新作「ウィキッド 永遠の約束」が公開となる映画「ウィキッド」のグッズを展開する。 展開されるグッズは、物語の主人公グリンダとエルファバの2人をデザインしたもの。Tシャツやフーディといったアパレルだけでなく、ポーチやラバーダックといったグッズも用意されている。