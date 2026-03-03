通信カラオケ・JOYSOUNDは、映像コンテンツ「みるハコ」で、4月22日に行われるAKB48 67th シングル「名残り桜」の発売を記念したイベント「AKB48 JOYTV CM出演権争奪 〜この30秒は、あなたが決める〜」を生配信。チケット購入者に選抜メンバー直筆サイン入りの未公開ジャケットシートが当たる。「AKB48 JOYTV CM出演権争奪 〜この30秒は、あなたが決める〜」この生配信は、4月22日19時30分から対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND M