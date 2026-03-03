自身のインスタグラムで注意喚起ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで団体＆女子で2冠を達成したアリサ・リウ（米国）が日本時間3日、自身のインスタグラムを更新。なりすましアカウントの存在に注意喚起した。リウはストーリーズ機能で「これが私の唯一のインスタグラムアカウントよ。私のなりすましがいくつかあると聞いた。みんな騙されないでね」「私が持っているこれ以外のソーシャルメディアのアカウントは、Ti