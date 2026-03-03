新NISA制度の開始から3年目を迎えた2026年、日本の投資環境は大きな転換点を迎えている。インデックス投資が国民的な資産形成術として定着した一方で、その限界と「市場の歪み」が浮き彫りになりつつある。【こちらも】「年金+配当」で物価高を乗り切る資産寿命を延ばす10の厳選銘柄投資家は今、インデックスという安息地を超え、企業の資本効率を厳格に見極める「個別の選別」へと質的な転換を迫られている。■「金利ある世