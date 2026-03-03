地主（3252、東証プライム、旧日本商業開発）。会社四季報は「スーパーやホスピスなどテナントの底地を投資家向けに売却・賃貸。私募REIT運用に強み」と記している。【こちらも】住宅リフォーム市場横這いの中、M&Aで頭角現したニッソウまずは、そのビジネスモデルを確認しておく。4つのステップに分けられる。（I）: 土地を買う。先々の転用可能性を基本に、土地投資を行う。人口動向/足元の商圏/道路付け/周辺環境を検