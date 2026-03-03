資料トイザらス 持続可能な取り組みとして、日本トイザらスは2026年2月27日～4月16日、トイザらス・ベビーザらス倉敷店（岡山県倉敷市）やトイザらス・ベビーザらス丸亀店（香川県丸亀市）など全国15店舗で、子どもの成長で遊ばなくなったおもちゃを次の持ち主へとつなぐ「おもちゃのリユース大作戦」を行っています。 対象は、ベビー･幼児･小学生向けおもちゃ、知育玩具、電子玩具、ブロ