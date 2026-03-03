レアルはヘタフェに0-1で敗戦スペインの強豪レアル・マドリードは、現地時間3月2日のリーグ第26節ヘタフェ戦で0-1の敗戦。首位バルセロナの背中が遠ざかる結果に、ホームスタジアムは怒号に包まれたという。ヘタフェは前半39分にウルグアイ代表FWマルティン・サトリアーノが先制ゴール。本拠地での反撃に出るレアルだったが、このまま敗れて今節終了時点でのバルセロナとの勝ち点差が4になった。スペイン紙「AS」は「マドリ