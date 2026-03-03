女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は４日に、第１０８話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ラン（蓮佛美沙子）の家の帰り道に、動けなくなってしまったトキ（郄石あかり）。通りかかった丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）に連れられ病院で診察を受ける。大きな病かと不安なトキだったが、診察の結果、新たな命を授か