巨人は３日、ジャイアンツ球場で１軍全体練習を再開した。雨のため室内練習場で練習した。１日に沖縄・那覇キャンプを打ち上げて帰京。２日は休養日だった。この日の東京は朝から冷たい雨で練習時の気温は７度。２日前の那覇は２３度の暖かさだっただけに、１６度の寒暖差の中で、各選手が体を動かしながらコンディションを整えた。オープン戦は６日のオリックス戦（京セラＤ）から再開。この日から３日間は試合なしの練習