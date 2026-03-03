【新華社北京3月3日】上海協力機構（SCO）は2日、中東情勢とイランへの武力攻撃に深刻な懸念を示す次のような声明を発表した。SCO加盟国は武力行使を容認せず、国際法および国連憲章の趣旨と原則に基づき、対話と相互尊重、各国の合法的利益を考慮して現在の衝突を解決することを唯一の道であると考える。SCO加盟国は次のように強調する。イランの国家主権、安全保障、領土の一体性を確保し、各国が自制し、情勢のさらなる悪