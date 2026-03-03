2児の母でタレントの安田美沙子（43）が1日、自身のインスタグラムを更新し、17年ぶりに出場した『東京マラソン』を完走したことを報告した。【写真】「素敵すぎます…」美脚輝くウェア姿で記念メダルを手にする安田美沙子安田は「無事におわりました！タイムは3:54:24」と明かし、笑顔でメダルを手にした写真を公開。自己ベスト更新とはならなかったものの、「最後まで諦めずに、なおかつ楽しんだ！」と充実感をにじませた。