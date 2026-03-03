モデルでタレントのアンミカ（53）が3日、自身のインスタグラムを更新。衣装を公開した。「本日の日本テレビ【dayday.】は、3/3は桃の節句なので、桃色コーデにいたしましたよ」と書き出したアンミカ。赤やピンクの大ぶりな花柄が目を引くブラウスにピンク色のパンツを合わせたコーデを披露した。「皆既月食の今日は、18:05〜20:00過ぎに、天気によっては、ひな祭りの夜の特別な天体ショーを見ることができますね！」と告知