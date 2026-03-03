お笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱（58）が2日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。2006年の不祥事で東京を離れ、宮崎に拠点を移した際、実はドライバーを務めていた人気タレントを明かした。この日は山本が率いる草野球チーム「神様」のメンバーであるタレントの武井壮とともに出演。出会いは武井が芸能界入りする前の20年以上前だったという。山本は2006年7月に起こした不祥事で芸能界