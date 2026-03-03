3日午後、愛知県春日井市で電柱にバスが突っ込む事故がありました。けが人はいないということです。警察によりますと、3日午後1時20分すぎ、春日井市下市場町で、電柱にバスが突っ込む事故がありました。バスには運転手と乗客2人のあわせて3人が乗っていたということですが、いずれもけがはないということです。運転手に話を聞くなどして、事故の詳しい経緯を調べています。中部電力によりますと、この事故の直後、現場近くでは179