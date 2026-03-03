MLBアナリストの古内義明氏が3日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。侍ジャパン大谷翔平投手の即席サイン会に驚いた。番組では、2日に京セラドームで行われたオリックスとのWBC強化試合の話題を紹介。試合前にキャッチボール中の大谷が、三塁側の内野席で少年ら数人のボールなどにサインを書いたことを伝えた。MCの南海キャンディーズ山里亮太が「子どもたちへのファンサービスも素晴らしいですね」と話すと、