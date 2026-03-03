石川県知事選挙「馳候補と山野候補が横一線」3月8日に投開票が迫った石川県知事選挙について、北陸放送と北國新聞社、テレビ金沢が合同で情勢調査を行った結果、現職の馳浩候補と前の金沢市長・山野之義候補が互角の戦いを繰り広げる分析となりました。石川県知事選挙には届け出順に、新人の山野之義候補現職の馳浩候補新人の黒梅明候補の3人が立候補しています。情勢調査は2月28日と3月1日に電話とインターネットで行い、1560人か