イランをめぐって攻撃の応酬が続くなか、鈴木農水大臣はドバイに滞在しているJRA＝日本中央競馬会のスタッフ9人と競走馬6頭の無事が確認されたと明らかにしました。鈴木農水大臣「無事であるということで、調教も普通にこなしているというお話を伺っている」アラブ首長国連邦のドバイには現在、今月28日に予定されている「ドバイワールドカップデー」に出走予定の競走馬6頭とJRAのスタッフ9人が滞在しています。鈴木農水大臣はけさ